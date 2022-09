Spekulationen über chinesischen Batteriehersteller : SVolt plant wohl Werk in Brandenburg - Auswirkungen fürs Saarland noch unklar

Foto: SVOLT

Saarbrücken SVolt will sich Medienberichten zufolge in der Lausitz ansiedeln. Was das für die geplanten Werke im Saarland bedeutet, darüber hält sich der chinesische Batteriehersteller bedeckt.

Der chinesische Batteriehersteller SVolt, der im Saarland eine Zellfabrik plant, will sich offenbar in der Lausitz ansiedeln. Das berichtet die Lausitzer Rundschau. Die Zeitung spekuliert über die Übernahme eines Standorts im brandenburgischen Lauchhammer, wo der Windkraftkonzern Vestas bis vor kurzem Flügel für Windkraftanlagen produziert hat.

Auf Anfrage unserer Zeitung will SVolt sich dazu nicht äußern, verweist stattdessen auf eine geplante Pressekonferenz Ende nächster Woche auf dem Gelände des geschlossenen Rotorblatt-Werks. Was die Pläne in der Lausitz für die Ansiedlungen im Saarland bedeuten, ist unklar. SVolt hält sich auf Nachfrage bedeckt. Man wolle sich zurzeit noch nicht äußern, sagte ein Sprecher.

Lauchhammer käme SVolt sicher gelegen. Zwischen dem Standort und dem Industriegelände BASF Schwarzheide liegen nur wenige Kilometer. Der Chemiekonzern und der Batterieriese hatten im vergangenen Jahr eine Partnerschaft geschlossen und verkündet, künftig eng zusammenarbeiten zu wollen.