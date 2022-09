Zukunft des Werkes unklar : Zukunft des Werks in Saarlouis – entscheidendes Gespräch mit Ford findet heute statt

Saarbrücken/Saarlouis Die Landesregierung will an diesem Freitag eine Einigung mit dem Ford-Europa-Management über die Nutzung des Standorts Saarlouis erzielen. Bereits im Vorfeld deutet sich an, wie sich Ford entscheiden will.