Batteriehersteller äußert sich : Brandenburg statt Saarland? SVolt will an Fabrikplänen im Saarland festhalten

Foto: SVOLT

Saarbrücken Der chinesische Batteriehersteller SVolt will sich offenbar in der Lausitz ansiedeln. Was diese Pläne für die Zukunft des Unternehmens im Saarland bedeuten war zunächst unklar. Jetzt hat sich SVolt zum Standort im Saarland geäußert.

Pläne des chinesischen Batterieherstellers SVolt, sich in der brandenburgischen Lausitz ansiedeln zu wollen, haben am Mittwoch (31. August) im Saarland für Unruhe gesorgt. Die „Lausitzer Rundschau“ hatte über die Übernahme eines Standorts in Lauchhammer spekuliert, wo der Windkraftkonzern Vestas bis vor kurzem Flügel für Windkraftanlagen produziert hat. Auf Anfrage der SZ am Mittwoch wollte sich SVolt nicht äußern. Das Unternehmen verwies stattdessen auf eine geplante Pressekonferenz Ende nächster Woche auf dem Gelände des geschlossenen Rotorblatt-Werks.

