Betriebsbarometer der Arbeitskammer : „Luft nach oben“: Betriebsräte im Saarland wollen mehr mitbestimmen

Höchste Zeit für mehr Mitbestimmung, finden die Betriebsräte im Saarland laut einer Umfrage der Abeitskammer. Foto: dpa/Christian Charisius

Saarbrücken Eine Umfrage der Arbeitskammer unter den Arbeitnehmervertretern im Saarland zeigt, dass sich die Gremien mehr Mitbestimmungsrechte in ihren Betrieben wünschen. Die Kammer unterstützt die Forderung und nennt Ford als Paradebeispiel.

Die Arbeitnehmervertreter im Saarland wollen mehr Einfluss auf die Entscheidungen ihrer Arbeitgeber. Das zeigt das Betriebsbarometer der Arbeitskammer des Saarlandes (AK). Demnach hegen dreiviertel der befragten Betriebs- und Personalräte den Wunsch, die gesetzlichen Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte zu erweitern sowohl wenn es um personelle Fragen, aber auch wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten geht.

Die Forderung der Gremien unterstreicht auch der Vorstandsvorsitzende der Arbeitskammer, Jörg Caspar, bei der Vorstellung der Auswertung am Freitag in Saarbrücken: „Denn betriebliche Mitbestimmung bedeutet, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmervertretungen auf Augenhöhe die Themen im Betrieb behandeln.“ Er sieht noch Luft nach oben. Unter anderem, weil dreiviertel der Befragten finden, dass sie bei diesen Themen schneller und umfassender durch den Arbeitgeber informiert werden könnten. Bei der Einbindung der Betriebs- und Personalräte in strategische Fragen sehen der Umfrage zufolge 82 Prozent Verbesserungsbedarf. Als Beispiel nennt Caspar etwa die Einbeziehung der Betriebsräte in die Frage, wie sich ein Betrieb beim Thema Strukturwandel aufstellt.

Info Unterschied zwischen Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrecht Die Beteiligungsrechte des Betriebsrates sind im Betriebsverfassungsgesetz verankert. Dazu zählen unter anderem das Mitwirkungs- und das Mitbestimmungsrecht. Mitwirkungsrecht heißt, dass der Betriebsrat zwar auf den Arbeitgeber einwirken kann, dieser ist jedoch in seiner endgültigen Entscheidung nicht daran gebunden. So ist der Betriebsrat etwa im Falle einer Kündigung zu informieren und hat ein Recht auf Anhörung. Beim Mitbestimmungsrecht dagegen, kann der Arbeitgeber die Entscheidung nicht ohne die Zustimmung des Arbeitgebers durchsetzen. Das gilt etwa beim Festlegen der täglichen Arbeitszeit.

Alle zwei Jahre befragt die Arbeitskammer gemeinsam mit der Technologieberatungsstelle BEST sowohl Personal- und Betriebsräte als auch die kirchlichen Mitarbeitervertretungen zu den Arbeitsbedingungen in den saarländischen Betrieben und Dienststellen. In diesem Jahr wurde der Fragebogen erstmals online verschickt. Beteiligt haben sich 198 Gremien. Diese decken laut AK mehr als ein Viertel der 386 500 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Saarland ab. Allerdings weist die Kammer darauf hin, dass die Befragung im Februar stattfand, also noch vor Beginn des Ukraine-Krieges und vor der Entscheidung des Ford-Konzerns, den Standort in Saarlouis aufzugeben. Die Forderung nach mehr Mitbestimmung sei davon aber unberührt. Ford sei ein gutes Beispiel, „dass wir wirtschaftliche Mitbestimmung brauchen“, sagt AK-Hauptgeschäftsführer Thomas Otto. „Hätte es hier eine gesetzliche Vorgabe gegeben, dass Ford mit offenen Zahlen, offenen Fakten die Kalkulation auf den Tisch legen muss, hätte man vielleicht früh erkannt, wie hier gepokert wird.“

Die Auswertung des AK-Betriebsbarometers zeigt außerdem, dass die Herausforderungen der Corona-Pandemie an die Betriebe nach wie vor hoch sind. Auch im zweiten Corona-Jahr 2021 war das Thema Infektionsschutz dominierend für die Arbeitnehmerverteter. 80 Prozent gaben an, dass sie sich zeitintensiv oder sehr zeitintensiv mit dem Thema befasst haben. Die für Arbeitnehmervertreter originären Aspekte „Personelle Maßnahmen“ und „Personalplanung und Personalbedarf“ standen dahinter an. Mit anderen Themen wie Digitalisierung, demografischem Wandel und Klima, konnten sie sich dagegen kaum beschäftigen, auch wenn die Gremien gleichzeitig angaben, dass diese Punkte wichtig für sie wären. „Das zeigt: Es gibt offenbar zu wenig Leute. Wir brauchen mehr Betriebsräte“, sagt Matthias Hoffmann, Referent für Arbeitspolitik und betriebliche Sozialpolitik bei der Arbeitskammer. Dass die Belegschaftsgröße die Gremiengröße bestimme, sei ein Problem. Zudem fordert die Kammer die Absenkung der Freistellungsgrenze für Arbeitnehmervertretungen. Aktuell geht das Gesetz davon aus, dass in Betrieben ab einer Anzahl von 200 Mitarbeitern Arbeit in einem Umfang anfällt, dass Betriebsratsmitglieder vollständig freigestellt werden müssen.

