Hilfe für Saar-Firmen in Not : Saarländische Eigenkapitalgesellschaft SEK nimmt Arbeit auf

Saarbrücken Die landeseigene Institution soll Firmen unterstützen, die pandemiebedingt in Schieflage geraten sind. Beteiligungen sind jedoch an Bedingungen geknüpft.

Das Land kann sich künftig an Unternehmen beteiligen, die schon vor Corona in einem Umstrukturierungsprozess steckten und die wegen der Pandemie in noch größere Schwierigkeiten geraten sind. Das teilte die saarländische Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) am Mittwoch mit. Anträge können nun gestellt werden (siehe unten). Die Beteiligungen sollen zeitlich befristet sein.

Allerdings will das Land nicht nur Lückenbüßer und bedingungsloser Geldgeber sein, weil die Banken den Firmen in Schieflage, aber mit Fortführungsperspektive, keine Kredite mehr geben wollen. Das SEK soll mindestens 25,1 Prozent an den beteiligen Firmen halten. „Wir wollen die Entscheidungen in den Unternehmen beeinflussen können“, so die Ministerin. Ein Ausverkauf ins Ausland, Boni oder überzogene Gehälter für die Chefetage sollen vermieden werden. „Außerdem setzen wir uns für die Mitarbeiter-Mitbestimmung ein.“ Zudem will sich das Land nur engagieren, „wenn die übrigen Eigentümer einverstanden sind“. Außerdem müssten die Beteiligung mit den Vorgaben des EU-Beihilferechts konform gehen, was unter anderem bedeute, „dass die Unternehmen mit SEK-Beteiligung keine Wettbewerbsvorteile gegenüber Konkurrenten haben dürfen“.