Folge der Corona-Krise : Weniger Pendlerverkehr im Saarland

Saarbrücken Die Bundesagentur für Arbeit beobachtet 2020 einen leichten Rückgang der Ein- und Auspendler. Als Hauptgrund vermutet die Behörde die umfangreichen Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie.

Auch die Zahl der Auspendler, also sozialversicherungspflichtig Beschäftigter, die im Saarland leben, aber in einem anderen Bundesland arbeiten, ist im vergangenen Jahr zurückgegangen. Laut Regionaldirektion gehörten 34 000 Saarländer zu dieser Gruppe, 500 oder 1,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Behörde weist darauf hin, dass die Zahlen der Ein- und Auspendler nicht direkt vergleichbar sind, da in der Auspendlerstatistik keine Menschen erfasst werden, die im Ausland arbeiten.

Innerhalb Deutschlands waren 17 800 der Saarländer in Rheinland-Pfalz, 4000 in Baden-Württemberg, 3900 in Nordrhein-Westfalen und 3200 in Hessen tätig.