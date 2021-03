2,7 Millionen Euro Jahresüberschuss : Kreissparkasse Saarpfalz mit guten Zahlen im Corona-Jahr

Homburg (SZ) Die Kreissparkasse Saarpfalz hat im Jahr 2020 ihren Kunden umfangreiche Hilfen gewährt. So wurden mit Privatkunden über 700 Kreditstundungen vereinbart. Zahlreiche Firmenkunden beantragten zur weiteren Absicherung von Zahlungsverpflichtungen Kredite sowie Fördermittel vom Land, dem Bund und der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Aus diesen Quellen flossen Fördermittel in einer Gesamthöhe von 43,2 Millionen Euro.

Trotz Corona investierten zahlreiche mittelständische Unternehmen und Handwerksbetriebe in den Ausbau ihrer Geschäftsaktivitäten. So wuchs der Kreditbestand im gewerblichen Bereich um 4,8 Prozent auf 701 Millionen Euro. Bei Privatkunden stieg er um 1,1 Prozent auf 568 Millionen Euro an.