Firmen helfen Firmen in der Corona-Pandemie : Saar-Unternehmer wollen sich in der Krise vernetzen

Saar-Unternehmer wollen sich in der Krise vernetzen

Firmen helfen Firmen in der Corona-Pandemie

Saarbrücken Unternehmen, denen es aktuell gut geht, helfen denjenigen, die in der Corona-Pandemie mit dem Rücken zur Wand stehen. Das ist die Idee hinter der saarländischen Initiative „Aufschwung“.

Auf der Plattform, die Ende kommender Woche an den Start gehen soll, können sich die sogenannten Geber mit den sogenannten Nehmern vernetzten, wie Initiatorin Marion Bredebusch erläutert. Wer eine Finanzspritze gebrauchen könnte, präsentiert sich mit einem Bild und einem kurzen Text auf der einen Seite. Auf der anderen Seite stehen die potenziellen Sponsoren, eingeteilt in Kategorien bis 1000 Euro bis 5000 Euro und bis 10 000 Euro, die sich wie in einem Katalog ein Pendant suchen, das sie unterstützen wollen. Die genauen Beträge sollen geheim bleiben.