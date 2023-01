Situation des Einzelhandels : Ladenschließungen im Saarland: Experten mit Prognose für kommende Wochen und Monate

Saarbrücken Der Einzelhandel in Deutschland blickt mit Sorge auf das Jahr 2023. Im Saarland hingegen sieht die Branche optimistischer in die Zukunft. Dennoch rechnet die IHK damit, dass im Saarland bald überdurchschnittlich viele Läden schließen.

Handelsverband sieht Tourismus als große Chance für das Saarland

Laut Genth muss es das Ziel sein, dass noch mehr Übernachtungsgäste in das Saarland kommen oder Tagesausflüge in die Städte unternehmen. „Das Saarland muss attraktiver für urbanen und kulturellen Tourismus werden. Hier liegt großes Potenzial, der auch dem Handel und der Gastronomie zu Gute kommen wird“, sagt Genth. Er sehe seit dem Jahr 2021 bereits Erfolge durch die Tourismusstrategie der Tourismus Zentrale Saarland, von der der Einzelhandel in den Städten profitiere. Mit dem Ziel, den Tourismus in der Region weiterhin anzukurbeln, sieht Genth zudem die Möglichkeit, die Kaufkraft der Kunden trotz Inflation zu steigern.