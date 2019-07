43 Mitarbeiter werden weiterbeschäftigt : Drei Bäckereien übernehmen Kohl-Brot-Filialen im Saarland

Im Saarland werden zehn von 19 Kohl-Brot-Filialen geschlossen, 43 Mitarbeiter übernommen und 33 entlassen. Foto: dpa/Jan Woitas

Saarbrücken Biebelhausener Mühle, Bäckerei Ziegler und Bäckerei Gillen führen neun saarländische Geschäfte weiter.

Die Biebelhausener Mühle hat von der insolventen Bäckerei Kohl Brot drei saarländische Filialen übernommen. Es geht um die Standorte in den Bauhaus-Märkten in Saarbrücken, Dillingen und Ensdorf. Zudem führt die Biebelhausener Mühle zwei rheinland-pfälzische Kohl-Brot-Geschäfte weiter, und zwar in Hermeskeil und im Globus in Zweibrücken. Das Unternehmen mit Sitz in Rheinland-Pfalz (Ayl-Biebelhausen bei Saarburg) beschäftigt nach eigenen Angaben alle Mitarbeiter von Kohl Brot weiter und hat die fünf Filialen am Mittwoch und Donnerstag wiedereröffnet.

Die Bäckerei Ziegler übernimmt unterdessen den bisherigen Kohl-Brot-Standort im Netto-Markt im Neunkircher Stadtteil Wiebelskirchen. An diesem Freitag will Ziegler das Geschäft eröffnen. Sitz des Unternehmens ist im Schiffweiler Ortsteil Heiligenwald (Kreis Neunkirchen). Nach Angaben von Geschäftsführerin Caroline Lang übernimmt Ziegler von Kohl Brot zwei Mitarbeiter – mehr waren in der Filiale zuvor auch nicht beschäftigt – sowie zwei Auszubildende.

Darüber hinaus hat die Bäckerei Gillen aus St. Wendel fünf saarländische Kohl-Brot-Standorte übernommen: im Zentrum von St. Wendel (nahe der Mott) sowie in den Rewe-Märkten in Burbach, Otzenhausen, Dillingen und Kleinblittersdorf (wir berichteten). Auch das Geschäft im Rewe-Markt in Kaiserslautern betreibt nun die Bäckerei Gillen, die nach eigenen Angaben 25 Mitarbeiter von Kohl Brot weiterbeschäftigt.