Produktion aus China Vor diesen zwei Online-Versandriesen warnen Handelsexperten

Für Andreas Müller, Präsident des Bundesverbandes Onlinehandel (BVOH) und Inhaber des Elektroprodukte-Versenders Deltatecc (Saarlouis), basiert das Geschäftsmodell von Temu und Co. schlicht darauf, „dass Gesetze nicht eingehalten werden und diese damit eine deutlich niedrigere Kostenstruktur haben als hiesige Händler, die sich an alle Standards halten“. Die in Deutschland tätigen Online-Händler müssten beispielsweise Mehrwertsteuer abführen, Zollgebühren, Verpackungs- und Elektroschrott-Abgaben zahlen und auf die vorgeschriebenen Zertifizierungen der Produkte achten. „Hinzu kommen Kosten für die Anpassung an den lokalen Markt wie zum Beispiel Bedienungsanleitungen in Deutsch, die viele Produkte bei dem Direktversand aus Asien nicht haben.“ Bei einigen Online-Händler sei ein Rückgang bei Umsatz und Ertrag bereits spürbar. Arbeitsplätze seien in Gefahr. Er erinnert daran, dass die zehn größten Mitgliedsunternehmen des BVOH mehr als 1000 Mitarbeiter im Saarland beschäftigen.