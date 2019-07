Milliardenbestellung : Großauftrag sichert ZF-Jobs im Saarland

Saarbrücken Rund 9000 Arbeitsplätze hängen im Saarland von ZF ab. Ein Milliardenauftrag trägt dazu bei, die Beschäftigung langfristig zu erhalten.

Im April von BMW den größten Auftrag in der ZF-Geschichte über eine zweistellige Milliardensumme, jetzt eine Bestellung in ähnlicher Größenordnung von Fiat Chrysler. Und weitere Großaufträge sollen folgen, deutet der Leiter der Division Antriebstechnik, Stephan von Schuckmann, an. Die vierte Generation des Achtgang-Automatik-Getriebes kommt offenbar bei den Autobauern an. „Es ist schon ein Schlager“, sagt von Schuckmann. Zum Vorteil den Standorts Saarbrücken. Hier soll das neue Getriebe 2022 in Serie gehen, hier soll der Hauptproduktionsstandort sein, obwohl es auch im Ausland gebaut werden soll, beispielsweise in den USA und in China. Die Großbestellung des italienisch-amerikanischen Konzerns trägt dazu bei, die Jobs der rund 9000 ZF-Mitarbeiter im Saarland zu sichern. „Für die Beschäftigung ist das ein wichtiger Meilenstein“, sagte von Schuckmann. Betriebsrat Michael Scholl sieht darin ein „wichtiges Signal für die Zukunft“ und einen maßgeblichen Beitrag, „die Produktion für die nächsten zehn Jahre abzusichern“.