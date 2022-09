Nachhaltigkeitswoche in St. Ingbert : Aktionen zu Klimaschutz und Umwelt

Naturschutz und insektenfreundliche Gärten sind wichtige Bausteine im Sinne der Nachhaltigkeit. Foto: Maria Müller-Lang

St. Ingbert Eine Woche lang informieren Veranstaltungen in St. Ingbert zum Thema Nachhaltigkeit in der Praxis.

Die Stadt St. Ingbert veranstaltet von diesem Sonntag, 25. September, bis Sonntag, 2. Oktober, im Rahmen der Deutschen Aktionstage „Nachhaltigkeit“ eine Nachhaltigkeitswoche, bei der die Themen Klimaschutz, Biodiversität, Recycling und Mobilität im Fokus stehen. Mit spannenden Vorträgen, Aktionen, Veranstaltungen, Filmen, Exkursionen und dem traditionellen Biosphärenmarkt wird Nachhaltigkeit für die Bürger greifbar und erlebbar, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.

Ideengeber sind die Nachhaltigkeitsbeauftragen der Stadt St. Ingbert, Claus Günther und Björn Dettenhofer. Markus Schmitt, Beigeordneter für nachhaltige Stadtentwicklung, befürwortet diese Veranstaltung. „Wir möchten die Bürger und die Stadt aufrütteln und daran erinnern, wie wichtig es ist, heute schon an morgen zu denken. Dazu müssen wir das Thema Nachhaltigkeit bei allen Projekten, wie beispielsweise der Errichtung und Sanierung von Gebäuden, der Umnutzung von Industriegeländen, bei Neubauten oder der Garten- und Grünflächenplanung sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich berücksichtigen“, betont Claus Günther.

Die offizielle Eröffnung der St. Ingberter Nachhaltigkeitswoche findet am Sonntag, 25. September, um 17 Uhr, durch Oberbürgermeister Ulli Meyer in der Kinowerkstatt St. Ingbert statt. Das Programm umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher Veranstaltungen, darunter Vorträge zu Foodsharing, Solarpanels, regionalen Produkten, Erzeugung grünen Stahls, Mobilität sowie einen Stadtrundgang, ein Walderlebnis oder Tipps zur Umgestaltung von Schottergärten. In praktischen Aktionen werden Zigarettenstummel gesammelt, der Umgang mit der Sense gelehrt, Nistkästen aufgehängt und im Reparatur-Café Geräte repariert.

Markus Schmitt (links), Beigeordneter für nachhaltige Stadtentwicklung, und der Nachhaltigkeitsbeauftragte Claus Günther gehören zu den Hauptakteuren der Nachhaltigkeitswoche. Foto: Sabine de Haas

Die ganze Woche lang präsentieren St. Ingberter Geschäfte in der Innenstadt ihren Beitrag zur Nachhaltigkeit. Geplant ist auch, Objekte von Biosphärenart/GBQ in den Geschäften auszustellen. In der Stadtbücherei gibt es eine Sonderausstellung mit einer großen Auswahl an Büchern zu unterschiedlichen Nachhaltigkeitsthemen.

Den Abschluss bildet die Ingobertus-Messe mit dem Biosphärenmarkt im Kuppelsaal des Rathauses am Samstag, 1. Oktober, bis Montag, 3. Oktober, und eine Pflanzentauschbörse vor dem Rathaus am Sonntag, 2. Oktober (siehe auch Seite C5). Zu den Höhepunkten gehört die Prämierung der naturnahen Gärten in St. Ingbert durch den St. Ingberter Oberbürgermeister und die saarländische Umweltministerin Petra Berg. Zudem wird an einem ausgewählten Schottergarten durch Schüler einer St. Ingberter Schule in Kooperation mit dem Nabu St. Ingbert gezeigt, wie durch Umgestaltung eine naturnahe und gleichzeitig pflegeleichte Fläche entsteht, die Lebensraum für Insekten, Versickerungsmöglichkeiten für Wasser und Kühlung bei Hitze bietet.

„Nachhaltigkeit ist in St. Ingbert kein Schlagwort, sondern unsere Stadt setzt zukunftsorientiertes, nachhaltiges Verhalten in gelebten Projekten um. Mein Dank geht schon jetzt an die Organisatoren und Akteure all der tollen Veranstaltungen“, sagt Markus Schmitt und freut sich auf die interessanten Themen und Diskussionen.