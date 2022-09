Löscheinsatz für die Feuerwehr : Mikrowelle vermutlich falsch bedient: Auslöser für Wohnungsbrand in St. Ingbert

St. Ingbert Am Montagvormittag sind Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in St. Ingbert ausgerückt. Ursache für das Feuer soll vermutlich der falsche Umgang mit einer Mikrowelle sein.

Die Meldung von einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in der Glashütter Straße in St. Ingbert ging bei der Polizei am Montag (19. September) gegen 11 Uhr ein. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Polizei kam dichter Rauch aus einer der oberen Wohnungen in dem dreistöckigen Gebäude. Noch bevor die Feuerwehr anrückte, konnten die Hausbewohner aus dem Gebäude evakuiert werden.

Feuer in St. Ingbert in Wohnung von 72-Jährigem ausgebrochen

Der Brandort war die Wohnung eines 72-Jährigen. Nach Auskunft der Polizei wurde die Wohnung vermutlich durch die Fehlbedienung einer Mikrowelle in Brand gesetzt. Eine weitere Ausbreitung des Feuers konnte durch den Hausbewohner und die Feuerwehr verhindert werden. Der Sachschaden beschränkt sich laut Polizei auf Einrichtungsgegenstände des 72-Jährigen. Wegen seines schlechten gesundheitlichen Zustandes musste der Hausbewohner unabhängig von dem Brand, in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

