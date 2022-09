CJD Homburg unterstützt Jugendliche : In Schülerlaboren erste Praxis sammeln

Homburg/St Ingbert Das Bildungs- und Sozialunternehmen CJD Homburg (Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands) unterstützt in St. Ingbert Jugendliche in der Ausbildung. Das Projekt dazu nennt sich „Asaflex“ und heißt ausgesprochen „Assistierte Ausbildung flexibel“.

Dahinter versteckt sich ein Stütz- und Förderunterricht durch Fachlehrer sowie Sozialpädagogen zum Abbau von Sprach- und Bildungsdefiziten. Dies erfolgt laut CJD-Pressmitteilung in Kleingruppen oder bei Bedarf auch in Einzelbetreuung. Um mehr Praxisbezug zu erhalten, besuchten etwa 20 Jugendliche aus der Region jetzt das Schüler- und Forschungszentrum in St. Ingbert. In den dortigen Schülerlaboren können die Azubis gemeinsam mit fachkundigen Betreuern Experimente ausprobieren und für die Praxis lernen. An vier Samstagen geht es um den Bau einer Lithiumbatterie und eines Kondensators. Sarah Lehnert und Sabrina Höllkriegel, die Betreuerinnen der Jugendlichen, freuten sich, dass die jungen Erwachsenen, die in den Unternehmen noch nicht überall Hand anlegen dürfen, auf diese Weise einen tieferen Einblick in die Materie erhalten. „Die Theorie ist schön und gut“, erklärt Rolf Hempelmann vom Schülerforschungs- und -technikzentrum St. Ingbert, „aber die Jugendlichen lernen erst richtig, wenn sie etwas selbst ausprobieren.“