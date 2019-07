Hitze : So ertragen St. Ingberter die große Hitze

Im Schwimmbad „Das Blau“ herrscht Hochbetrieb. Foto: Petra Papst

St. Ingbert Ob ins Schwimmbad, in die Eisdiele, mit Klimageräten oder einfach in den Keller: Jeder hat seine eigenen Taktik.

Im ganzen Land herrscht Hochsommer. Eine rekordverdächtige Hitzewelle kommt auf uns zu. Nach den neuesten Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) könnten in den kommenden Tagen im Saarland Temperaturen von 40 Grad erreicht werden. Wie geht man in St. Ingbert mit diesen Graden um? Im Beruf stehen die Chance auf Hitzefrei schlecht. Büros sind zwar laut Gesetzgeber ab einer Temperatur von 35 Grad nicht mehr als Arbeitsräume geeignet, die Arbeit darf aber nur verweigert werden, wenn keine Kühlmaßnahmen ergriffen werden - etwa mit Sonnenschutz-Systemen, Gleitzeitregelungen oder der Bereitstellung von Trinkwasser. Das St. Ingberter Rathaus macht aus Rücksicht auf seine Mitarbeiter am Donnerstag schon um 16 Uhr (statt 18 Uhr) dicht. In Oberwürzbach ist das Kinder-Ferienprogramm am Donnerstag in der Dorfmitte abgesagt worden. Für viele hilft da der Besuch im Freibad und ein beherzter Sprung ins erfrischende Wasser. Volker Mertens-Busch, technischer Geschäftsführer der Bäderbetriebsgesellschaft, erwartet in den kommenden Tagen einen Ansturm auf „Das blau“. „Wir haben jetzt schon überdurchschnittlich viel Betrieb. Aufgrund der Sommerferien kommen viele Familien und Kinder“ erklärt er. Aber die Hitze wird gut weggesteckt. „Bisher hatten wir keine Zwischenfälle wegen Hitzschlag oder ähnlichem. Die einzigen Versorgungsfälle bisher waren Insektenstiche oder verloren gegangene Kinder“ berichtet er. Normalerweise hat das Freibad bis 20 Uhr geöffnet. „Aber wenn der Andrang groß ist, wird auch mal spontan verlängert“. Zur Zeit besuchen täglich etwa zweieinhalb Tausend Besucher das Schwimmbad. Bis zu maximal 3,5 Tausend werden zugelassen. „Wenn der Ansturm diese Zahl übersteigt, könnte es vorkommen, dass auch mal Besucher draußen warten müssen, bis wieder einige gehen.“

Die Damen an der Eingangskasse zeigen sich gut gelaunt. „Wir haben ein Klimagerät hier und die Stadtwerke sorgen für ausreichend Wasser zum Trinken. So kann man es gut hier aushalten“ erklärt Ute Lauer. Gerade kommen Maurice (22), Julia (20) mit Fips (31) und Jenny (31) aus Spiesen an. Sie sind mit einer Kühlbox voller Getränke und Schwimmutensilien ausgestattet. „Jetzt freuen wir uns auf das kühle Nass nach der Arbeit“ sagen sie.

Auf dem Weg in die Stadtmitte begegnen wir an einer Bushaltestelle der Seniorin Renate Müller. Zum Schutz vor der Sonne hat sie einen Regenschirm über sich aufgespannt. „Ich komme gerade von der Fußpflege. Das konnte ich nicht verschieben. Jetzt freue ich mich auf meine kühle Wohnung“ erzählt sie. „Dort werde ich mich erst einmal ausruhen“. Auch Rentnerin Annerose Rung zieht sich bei der Hitze in ihr kleines Haus in der Neuen- Mess-Straße zurück. „Wir halten uns bei diesen Temperaturen in den unteren Stockwerken auf und haben auch unsere Schlafräume dort hin verlegt. Nötige Besorgungen machen wir in der Früh und bleiben ansonsten zu Hause im Kühlen.“

Der Wartesaal einer Praxis für Allgemeinmedizin in der Poststraße ist leer. „Normalerweise herrscht um diese Uhrzeit meist mehr Andrang“ erklärt die freundliche Dame an der Anmeldung. „Aber die meisten nutzen bei diesen Graden unsere frühen Öffnungszeiten und kommen schon um 7.30 Uhr. Viele klagen über Kreislaufprobleme. Das betrifft nicht nur die ältere Generation, auch jüngeren Menschen macht die Hitze zu schaffen.“ Auf anstrengende Tätigkeiten in den Mittags- und Nachmittagsstunden sollte man daher verzichten und vor allem ausreichend trinken. Auch Haustiere leiden unter der Hitze. Im Gegensatz zu Menschen können sie sich nicht durch Schwitzen abkühlen, sondern vor allem durch Hecheln und Trinken. Ausreichende Flüssigkeit ist überlebenswichtig. Die St. Ingberterin Anna Minor gönnt ihrer französischen Bulldogge Babou ein kleines Bad im „Hänsel-und-Gretel-Brunnen“ in der Fußgängerzone. „Für zuhause habe ich ein Planschbecken gekauft. Das nutze ich mit Babou gleichermaßen, um uns im Sommer abzukühlen“ erzählt sie. „Für meinen Hund habe ich Leberwurst-Eis eingefroren und für mich gab es einen neuen Ventilator. So halten wir es zu Hause gut aus“ sagt sie lachend.

Anna Minor und ihre französische Bulldogge Babou kühlen sich am „Hänsel-und-Gretel-Brunnen“ ab. Foto: Petra Papst

In der Eisdiele „Europa“ serviert Simone Chelaru kühle Drinks und natürlich Eis. Foto: Petra Papst