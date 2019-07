Stadtwerke : Stadtwerke spendieren kostenlos Trinkwasser

(red) Einen besonderen Service bieten die Stadtwerke St. Ingbert derzeit hitzegeplagten Passanten in der Innenstadt an. Seit gestern bis vorläufig zum morgigen Freitag wird jeweils von 14 bis 18 Uhr vor dem Stadtwerke-Infocenter in der Fußgängerzone kostenlos Wasser ausgegeben.