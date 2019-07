Feuerwehr warnt : Wälder und Wiesen sind derzeit stark brandgefährdet

St. Ingbert Derzeit stehen der Waldbrand-Gefahrenindex und der Grasland-Feuerindex in unserer Region erneut auf der Stufe 4 von 5. Die zweithöchste Stufe bedeutet eine hohe Gefahr für Wald- und Wiesen. Kleinstfeuer können bereits die Ausbreitung eines Brandes in der trockenen Vegetation verursachen.

Folgende Informationen sollte die Bevölkerung beachten: Werfen Sie keine Zigarettenkippen achtlos aus Fahrzeugen. Grasflächen und Feldwege sollten mit Fahrzeugen nicht befahren werden. Das Parken auf dem trockenen Gras sollte vermieden werden. Der Katalysator oder Teile der heißen Auspuffanlage kann das trockene Gras entzünden.

Grillen und offenes Feuer im oder am Wald sollte man unterlassen. Durch Funkenflug ist eine schnelle, teils auch unbemerkte, Ausbreitung des Feuers möglich. Grillkohle und Brandstellen sind nach Gebrauch sorgfältig abzulöschen. Bitte lassen Sie kein Feuer unbeaufsichtigt. Glasflaschen gehören in den Müll und nicht in die Vegetation. Glasscherben können wie Brenngläser wirken und Brände entfachen. Halten Sie Zufahrten zu Wäldern und Feldern frei, so dass auch große Löschfahrzeuge die Einsatzorte schnell erreichen können.Während der letzten Hitzewelle musste die Feuerwehr St. Ingbert bereits zu einigen Flächenbränden ausrücken. Diese konnten sich durch die schnelle Meldung und den entsprechenden Einsatz der Feuerwehr glücklicherweise kaum ausdehnen, sodass keine größeren Schäden entstanden. Deshalb appelliert die Feuerwehr St. Ingbert an alle Bürger: „Entdecken Sie einen Flächen- oder Waldbrand, auch ein Entstehungsfeuer, so alarmieren Sie umgehend die Feuerwehr über den Notruf 112!“