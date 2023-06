Südschule St. Ingbert Junge Franzosen lernen das Saarland kennen

Die 23 jungen Franzosen sind zum ersten Mal in St. Ingbert. Viertklässler, so etwa zehn Jahre alt. Sie besuchen Gleichaltrige an der Südschule in St. Ingbert. Die Franzosen kommen aus Chalons en Champagne. Ein Austauschprojekt verbindet sie mit der Südschule in St. Ingbert. Eine Woche bleiben sie hier, zwei Tage davon in St. Ingbert, und es gibt eine Menge zu erleben.