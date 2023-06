Die dienstältesten Wirte in ganz St. Ingbert Gasthof „Zur Sonne“ in Rohrbach feiert 100 Jahre traditionelle Küche

Rohrbach/Homburg · Hildegard und Frank Ewert sind die dienstältesten Wirte in ganz St. Ingbert und führen das Gasthaus „Zur Sonne“ in Rohrbach. Jetzt steht die Feier zum 100-jährigen Jubiläum – Grund genug, bei einem Besuch nachzufragen, was die „Sonne“ so erfolgreich macht.

08.06.2023, 14:32 Uhr

Seit fast fünfzig Jahren Wirt – „anfangs war ich der ‚Hergelaafene‘“, jetzt gehört er einfach zu Rohrbach. Frank Ewert, der gemeinsam mit Ehefrau Hildegard die „Sonne“ in Rohrbach führt. Foto: Peter Gaschott Foto: Peter Gaschott

Von Peter Gaschott

Der Gasthof „Zur Sonne“ in der Rohrbacher Ortsmitte vollendet ein Jahrhundert Gaststättengeschichte. Dass in diesen 100 Jahren nur drei Generationen hinterm Tresen des Dorfgasthauses standen, liegt maßgeblich am gegenwärtigen Betreiberehepaar. Hildegard und Frank Ewert sind seit 49 Jahren Eigentümer und Wirte der „Sonne“ und damit mit Abstand die dienstältesten Wirte der Gesamtstadt St. Ingbert. Am Donnerstag, 22. Juni, und Freitag, 23. Juni, wird der 100. Geburtstag des Gasthofs mit einem zünftigen Fest gefeiert.