Berufsorientierung on Tour Reinschnuppern und ausprobieren: Schüler aus Klarenthal lernen Handwerksberufe kennen

Wer etwas selbst erleben, anfassen und ausprobieren kann, sammelt die besten Eindrücke. An der Katharine-Weißgerber-Gemeinschaftsschule in Klarenthal hatten am Dienstag rund 160 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe acht bis zehn die Gelegenheit, in sieben verschiedene Handwerksberufe reinzuschnuppern. Da wurden in der Schulküche Brezeln gebacken, hölzerne Lautsprecherboxen für das Smartphone in der Holzwerkstatt gebaut und im Klassenraum die Haare einiger Friseurpuppen geschnitten und gefärbt. Das Format nennt sich Berufsorientierung on Tour, kurz Bo-on-Tour. Ziel ist es, dass die Schüler durch das praktische Ausprobieren in Workshops die Arbeit in den Betrieben kennenlernen und dadurch das Interesse für handwerkliche Berufe geweckt wird.