Tom Lehel in der Südschule St. Ingbert Spielerisch die schlimmen Folgen von Mobbing aufgedeckt

„Du bist richtig“, das war die zentrale Botschaft von Tom Lehel, als er zur – für Künstler – nachtschlafenden Zeit in der Südschule auftrat. Seine beiden Assistenten Tom und Alex begleiteten ihn, und die Turnhalle der Schule platzte fast aus allen Nähten. Gemeinsam mit den Kindern spielerisch herauszufinden, was Mobbing eigentlich ist, und wie man reagieren kann, das gelang dem Trio eindrucksvoll. Für Lehel spielt es eine entscheidende Rolle, wie lange das stattfindet, was oft zunächst als Hänselei beginnt. Wenn aus Hänselei Mobbing wird, wenn ein halbes Jahr und länger ein Einzelner drangsaliert wird, dann hat das oft katastrophale Auswirkungen auf dessen Selbstwertgefühl. Mit Konsequenzen, die ein Leben lang nachwirken oder gar in Katastrophen enden. Ein ebenso brisantes wie ernstes Thema, das der Kindermoderator in Spielszenen anging, die mit Rap und angesagten Sprüchen einhergingen. Die Kinder holte er damit punktgenau ab.