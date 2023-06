Erkenntnisse von Feuerwehr und Stadt Starkregen in St. Ingbert war „intensiv bis außergewöhnlich“

Es ist erst wenige Tage her, dass insbesondere im Südviertel von St. Ingbert ein heftiger Starkregen und ein schweres Gewitter in Minutenschnelle für Katastrophenstimmung sorgten (wir berichteten). Inzwischen ist die Erinnerung an überflutete Straßen und Keller sowie an schlimme Reihenfolgen wieder verblasst. Doch welche Schlüsse ziehen die Verantwortlichen im Rathaus, die sich um Katastrophenschutz und -vorsorge kümmern, aus solch einem Unwetter?