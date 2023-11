Literaturforum St. Ingbert Die spannende Geschichte einer Industriellen-Familie

Die industrielle Blütezeit Russlands in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts lockte ideenreiche Jungunternehmer aus ganz Europa an. So auch die Brüder Gottlieb und Alexander Moll aus Holstein, die ab 1880 südwestlich von Moskau und nach 1900 auch in Neumünster auf der Grundlage väterlicher Emaille-Rezepturen florierende Betriebe errichteten. Ihre Produktpalette reichte von weiß emaillierten Geschirrteilen über voll verflieste gusseiserne Badewannen bis hin zu einer Schallplattenproduktion in Russland. Der Erwerb großer Landgüter, der Bau stolzer Villen und exklusive Weltreisen belegten den aus ihren Aktivitäten resultierenden gewaltigen Wohlstand. Besonders berührt zeigten sich die Zuhörer angesichts der im Ersten Weltkrieg und nach der Oktoberrevolution unter dramatischen Umständen abgelaufenen Internierung, Enteignung und Vertreibung der Familie aus Russland.