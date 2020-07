Bald in St. Ingberter Läden erhältlich : Neuer Werbeträger für die Einkaufsstadt

Bald in St. Ingberter Läden erhältlich

Nico Ganster, der Vorsitzende von Handel + Gewerbe, und die Beigeordnete Nadine Backes präsentieren in der Fußgängerzone die neue Tasche mit dem St. Ingbert-Signet. Foto: Manfred Schetting

Exklusiv St. Ingbert Der Verein Handel + Gewerbe sowie die Stadt stellten eine Shopping-Tasche mit St. Ingbert-Signet vor.

Zurzeit sind noch wenige der schwarzen Shoppingtaschen in St. Ingbert zu sehen. Doch schon bald soll die Einkaufstasche mit dem Aufdruck „Hier kaufe ich gerne ein: Sankt Ingbert“, die Nico Ganster und Nadine Backes am Dienstag offiziell vorgestellt haben, als Werbeträger einen festen Platz im Stadtbild haben.

Schon im vergangenen Jahr gab es die ersten Überlegungen, wie eine neue Tasche für die Einkäufe in St. Ingbert aussehen könne, erzählte Nico Ganster, der Vorsitzende des Vereins Handel + Gewerbe (HGSI). Einigkeit habe sofort geherrscht, dass eine solche Einkaufstasche wie eine gemeinsame Marke für die Einzelhändler wirken solle. Das hätten ja auch einige Städte in der Nachbarschaft schon vorgemacht. Eine längere Diskussion habe es im HGSI-Vorstand aber um ihr Design und nicht zuletzt um ihr Material gegeben. „Baumwolle war im Gespräch, letztlich haben wir uns dann auf recyceltes PET verständigt. Dieses Material ist nicht nur wasserbeständig, sondern auch wirklich wiederverwertbar. Da stimmt die Ökobilanz“, so Ganster. Über das genaue Aussehen habe sich schließlich eine Arbeitsgruppe bei HGSI mit Claudia Deutsch und Odette Woll verständigt.