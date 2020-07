Tathergang noch unklar : Unbekannte schießen Pfeil in Terrassendach

St. Ingbert Mit einem „selbstgebasteltem“ Pfeil ist die Terrassenüberdachung eines Anwesens in der Saarbrücker Straße in St. Ingbert beschädigt worden. Wer den Pfeil abgeschossen hat, der irgendwann zwischen Montag, 27. Juli, 22 Uhr, und Montag, 28. Juli, 8.50 Uhr, in der Terrasse steckte, ist laut Polizei noch unklar.