Sommer-Konzert in St. Ingbert am 1. August : Alte Musikliebe rostet nicht: The Earls spielen in der JVA

Hans-Werner Latz, Georg Latz, Manfred Becker und Roland Jene (von rechts) sind die Oldie-Band The Earls. Foto: Horst Friedrich

St. Ingbert Im Rahmen der Sommer-Konzerte in der JVA gastieren am Samstag, 1. August, 19 Uhr, „The Earls“ in der Alten Bahnhofstraße 11. Die Band hieß im Jahre 1964 noch „DRWD-Combo“ nach den Mitgliedern Dieter Klöckner, Robert Linz, Hans-Werner Latz und Dieter Konrad und erhielt im Jahre 1965 ihren heutigen Namen „The Earls“.

In der nunmehr 50-jährigen Spielzeit wurde die Band durch viele Auftritte über die Landesgrenzen hinaus bekannt.

Als „Oldie-Band“ zählen die Doppel-Twens auch Jahrzehnte nach ihrer Gründung immer noch zu den aktivsten und beliebtesten Formationen der hiesigen Pop- Landschaft. Die gute Kameradschaft und die Liebe zur Musik lassen die Hobbymusiker hoffnungsvoll ein weiteres Jahrzehnt ansteuern. Gerade das Zusammensein mit diesen, mittlerweile schon vertrauten, Gesichtern, lassen die Auftritte der Earls zu kleinen Wiedersehensfeiern einer Generation werden.

Weitere Höhepunkte bei den Sommerkonzerten in der JVA sind eine Woche später Dusemond de Soto und am 13. August Lobo Guerrero und Les Etiennes. Den derzeit geplanten Abschluss macht am 20. August Hugo´s Corner.