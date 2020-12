Weihnachts-Päckchen aus St. Ingbert : Ein Segensgebet im Päckchen

St. Ingbert Über 1000 „Zeit für Weihnachten“-Päckchen haben in den vergangenen Tagen Mitglieder der Pfarrei Heiliger Ingobertus St. Ingbert gepackt. Darin enthalten sind ein Teelicht, zwei Teebeutel, das Weihnachtsevangelium, ein Bild und ein Segensgebet.

Die Päckchen sollen Menschen, die alleine sind oder daheim Weihachten feiern, eine Freude bereiten und eine Hilfe für die Andacht zu Hause sein, so Pfarrer Daniel Zamilski. Die Präsente können am Heiligabend, 24. Dezember, in den Kirchen der Pfarrei zum Weiterschenken mitgenommen werden. Auch Pfarrmitglieder verteilen die Päckchen in den jeweiligen Stadtvierteln. Auf der Homepage der Pfarrei sind weitere Anregungen für das Weihnachtsfest daheim zu finden.