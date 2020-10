Pfarrei Heliger Ingobertus : Statt Umzüge gibt es Martinspäckchen in St. Ingbert

Statt Umzüge gibt es Martinspäckchen in St. Ingbert

St. Ingbert Am 11. November wird traditionell des Heiligen Martin von Tours gedacht, der im 4. Jahrhundert lebte und dadurch bekannt wurde, dass er einem frierenden Bettler die Hälfte seines Offiziersmantels schenkte.

Durch die Corona-Einschränkungen werden die Feierlichkeiten zu Ehren von Sankt Martin in diesem Jahr in St. Ingbert anders als gewohnt stattfinden. „Leider sind die üblichen Martinsfeiern und die beliebten Umzüge aufgrund der aktuellen Lage nicht erlaubt“, so Daniel Zamilski, Pfarrer der Pfarrei Heiliger Ingobertus. „Trotzdem fällt St. Martin nicht aus.“