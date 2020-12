Bistum Speyer : Auch in den Zeiten der Pandemie tröstet das Licht von Weihnachten

St. Ingbert/Speyer Mit einem gemeinsamen Wort haben sich Bischof Wiesemann und Kirchenpräsident Schad an Christinnen und Christen in der Pfalz und der Saarpfalz gewandt.

Darum wenden sie sich an die Gläubigen, um daran zu erinnern, dass im Kind in der Krippe die Begrenztheit und Zerbrechlichkeit unseres Lebens unmittelbar vor unsere Augen tritt. Christus leide in und mit denen, die selbst oder deren Angehörige an Corona erkrankt sind. Und so erfülle sich in jeder und jedem das Geheimnis der Menschwerdung Gottes, wenn Menschen sich für seine Ankunft in ihrem Leben öffneten. „Wir vermissen das herzliche Beisammensein zum Fest im Kreis unserer Familien. Wir fühlen mit allen mit, die gerade an diesem Fest unter der Einsamkeit leiden, insbesondere mit den vielen, die auf Isolier- oder Intensivstationen um ihr Leben ringen“, schreiben Wiesemann und Schad. Aber Weihnachten sei ein Fest der ganzen Menschheitsfamilie. Es sprenge unseren Horizont. „Das Licht von Weihnachten dringt hinein bis in die hintersten und die dunkelsten Winkel menschlichen Lebens“, zeigen sich die beiden überzeugt.