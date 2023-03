Mundart-Kolumne für St. Ingbert Huggener gudd?

Awwer jedds hadd de zustännische Beiraad monierd, die wäre nidd senjooregerechd. Noch so e scheeni Vokabel. Awwer es iss joo halt mool so, dassmer sich ab me gewisse Älder effder mool hinsiddse muss, awwer doodefier nimmeh so gudd unfallfrei widder hochkummd. Solang bisse denne Umbau vunn de Siddsmeewel hinkried hann, kammer sich joo midd der Ausebestuhlung vunn de gaschdronoomische Lokalidääde behelfe. Unn vunn dort aus bedrachde, wie die Innestadt langsam widder ausem Winderschloof erwachd. Dass iss äänfach ääns vunn de scheenschde Hobbies: Hugge unn gugge und ab unn zu schlugge. Dass de Friehling vor der Dier stehd, merkt mer aach doodraan, dass am Samschdaach Naachd die Uhre uff Summerzeid umgestelld werre. Unn doo kumme aach dehemm die Garniduure fier de Gaarde aus der Versenkung. Das iss iwwrischens e guddi Eselsbrigg, wammer sich nimmeh richdisch im Klare iss, wie rum die Uhr gestelld werrd. Die Meewel kumme jeddsd vor die Verandadier unn desweeje werre die Uhre im Friehjohr aach vorgestelld.