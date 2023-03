Aktion für Demenzkranke in St. Ingbert Vergiss-Mein-Nicht-Pflanzen als Symbole gegen das Vergessen

120 Pflanzen hat die Gartenbaumeisterin der Stadt St. Ingbert, Katrin Gödtel, beim Gerontopsychiatrischen Netzwerk mit Schwerpunkt Demenz im Saarpfalz-Kreis abgeholt. Oberbürgermeister Ulli Meyer und Ortsvorsteherin Irene Kaiser unterstützten die Pflanzaktion direkt neben dem Haupteingang des Rathauses. Professionell begleitet wurden sie von Katrin Gödtel und Henning Bost, Abteilung Stadtgrün, sowie Christian Lambert, dem Leiter der Abteilung. „Wir wollen damit zeigen, dass an Demenz erkrankte Menschen und deren pflegende Angehörige nicht allein gelassen werden“, erklärte OB Ulli Meyer. „Es ist eine schleichende Krankheit, die jeden treffen kann und von allen Betroffenen Unglaubliches fordert“, betonte Irene Kaiser. Die symbolträchtigen Vergiss-Mein-Nicht werden bald einen blauen Blütenteppich formen und die Passanten an diesem zentralen Ort mitten in der Stadt an das Thema Demenz erinnern.