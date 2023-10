Mundart-Kolumne für St. Ingbert E goldischer Oggdoower?

Wies in der Werbung gehiesch hadd. Denne uralde Ausdrugg Altweibersommer duud mer diesbeziechlich nimmeh so gääre gebrauche, doodefier schwädds mer jedds anglofiel vumm indianische Sommer. Awwer das iss mittlerweile aach verpönt unn mangels echde Indianer in unsere Breide aach eejer deplazierd. Debei hammir joo in Dengmerd um zwää bis drei Egge sogar e lidderarischer Konneggs midd denne. Weil in unser Partnerstadt Radebeul joo de Karl May gelääbd hadd. Der wo als Old-Schädderhänd-Verschnidd midd em Winnetou sogar Blutsbriederschaffd geschloss hadd. Unn wammer in Schüre de Wald enunnergehd, kommt mer noo Schappach. Das wo friejer mool bis in die Siebzischer Johre zu Dengmerd geheerd hadd. Unn in dem Wald kammer uffem Karl-May-Wää sich die Bään verdrääde. Der wo graad vumm DVV zum scheenschde Wanderwää vunn Deitschland gewähld worr iss. Iwwrischens war ganz friejer am Ausgang vunn Schnappach aach die Grenz zwische Bayern und Preiße. Unn weil in Bayern es Bier e Penning billischer war, sinn die ausem Preißische Sonndaachs all noo Schnabbach gepilscherd. Wos e üppisches Aangbodd an Wertschaffde gebb hadd. Unn de Grund, warum es Bier dort billischer war, war ganz äänfach der, dass im strenge Preißen es Bier e Genussmiddel war und in Bayern e Nahrungsmiddel.