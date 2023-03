Heimatfreunde Rohrbach Hans Wagner führt jetzt die Rohrbacher Heimatfreunde

Unvergessen bleiben die Bilder-Guck-Abende und mit Sicherheit die Wiedergeburt der Bierkehlchen, initiiert von Rosemarie Wagner. In ihrer Abschiedsrede bedankte sich die scheidende 1. Vorsitzende bei allen Mitgliedern des Vereins für das Vertrauen, das man ihr über die Jahre entgegengebracht hatte. Auch ihre Vorstandskollegen hätten sie immer vorbehaltlos unterstützt. „Ohne euch wären all diese Projekte nicht möglich gewesen, nur mit eurer Hilfe, eurer Loyalität und eurem Fleiß konnten wir diese Vorhaben in der Vergangenheit realisieren“, so ihre Worte. Rosemarie Wagner hat den Verein auch durch die komplizierte Zeit der Pandemie erfolgreich navigiert. In ihrer Funktion als Mitgliederbeauftragte bleibt sie im Vorstand.