Mundart-Kolumne für St. Ingbert Mundart-Kolumne

Jedds isses widder so weit, am Sonndaach werrd die Uhr umgestellt. Also eichendlich iss das nidd richdisch, weil unser Uhr iss e Standuhr unn mir sinn froh, dass mer e Pladds fier die gefunn hann. Genau gesaad gehds um die Zeijer uff der Uhr, wo mer draan siehd, obs pressierd, odder ob mer noch leije bleiwe kann.

25.10.2023, 14:59 Uhr

Foto: SZ/Müller, Astrid