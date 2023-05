Mundart-Kolumne für St. Ingbert Wanns nimmeh rund geht

Obwohl dort, wie se amtlich gezähld hann, jeede Daach Stigger 20 000 Audos vorbei tuggere, hadd de Landesbetrieb fier Stroosebau erstaunt feschdgestelld, dass der problemaadische Egge kää Unfallschwerpunkt meh iss. Weils joo in so Fäll immer schwäär iss, fier die unnerschiedliche Vorstellunge unn Bedenke unner ääner Hudd se bringe, hadd sich die Diskussion doodriwwer schunn länger im Kreis gedrääd. Unn bei so Diskussioone kanns leicht sinn, dass mer sich e bissje uffreechd. Was dann aach widder nidd gudd iss fier de Kreislauf. De Kreisel als solcher iss joo urspringlich eichendlich e Spielzeich, mer saad dann aach Brummkreisel dezu. Wo mer unwillkirlich an de laudstarke Durchgangsverkehr vunn de schwääre Laschder denke muss. So e Kreis iss joo an sich e ästeedisch perfeggdes Gebilde, sosesaan e rundi Sach. Unn werrd desweeje aach gääre bildlich gebrauchd. Wammer zum Beispiel vunnn jemand saad, dasser in gewisse Kreise verkehrd. Das iss allerdings nidd als Komplimend gemennd unn schunn mool nidd gudd fiers Rennomee. Es Geejedääl doodevunn sinn die sogenennde gehobene Kreise. Wobei doodebei eichendlich nidd ganz klar iss, wer die eichendlich gehoob hadd. Mir Normalverbraucher fiehle uns awwer immer noch am wohlschde im Kreis der Familije.