Kinowerkstatt St. Ingbert Die Kinowerkstatt zeigt am Wochenende den Oscar-Siegerfilm

Homburg/St Ingbert · Die Kinowerkstatt in St. Ingbert zeigt am Wochenende den Oscar-Gewinner-Film „Everything Everywhere All At Once“. Dieser läuft sowohl am kommenden Samstag, 25. März, als auch am Sonntag, 26. März, jeweils um 19 Uhr in der deutschen Fassung und am Montag, 27. März, in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln.

22.03.2023, 15:14 Uhr

Stephanie Hsu, Michelle Yeoh and Ke Huy Quan (von links) in einer Szene des Films „Everything Everywhere All At Once.“. Foto: AP/Allyson Riggs