Nachhaltige Dorfentwicklung : Geld für Projekte in St. Ingbert und dem Bliestal

Mandelbachtals Bürgermeisterin Maria Vermeulen mit Monteuren der Firma Eugen Pfeifer, die in der Theo-Carlen-Schule ein Lüftungssystem installierten. Dieses wurde aus EU-und Landesmitteln bezuschusst. Foto: Peter Gaschott

St Ingbert/Bliestal Innenminister Klaus Bouillon und Umweltminister Reinhold Jost haben eine zusätzliche Unterstützung für saarländische Kommunen mit bis zu sechs Millionen Euro Bedarfszuweisungen vereinbart. Die vom Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz aufgelegten Förderprogramme „Nachhaltige Dorfentwicklung im Saarland“ und „Sonderprogramm Ländliche Entwicklung“ (SoLE) werden auch in den nächsten drei Jahren vom Ministerium für Inneres, Bauen und Sport mit Hilfe aufgestockt.

Hiermit werden kommunale Dorfentwicklungsmaßnahmen wie zum Beispiel die Ertüchtigung von Dorfgemeinschaftshäusern oder der Neubau von Mehrgenerationenspielplätzen finanziell unterstützt.

Konkret werden die vom Umweltministerium gewährten EU-Mittel, Bundes- und Landeszuwendungen durch Bedarfszuweisungen auf eine Gesamtförderquote von bis zu 90 Prozent aufgestockt. Der maximale Aufstockungsbetrag beträgt hierbei 153 750 Euro pro Projekt.

„Die Fortsetzung unserer Förderallianz ist von elementarer Bedeutung. Sie stellt einen zentralen Baustein für die in den zurückliegenden Jahren in Gang gesetzte dynamische Entwicklung in vielen Dörfern im Saarland dar“, so Minister Reinhold Jost.

Insgesamt flossen in den letzten beiden Jahren rund 8,5 Millionen Euro Fördergeld, die eine Gesamtinvestition von 10,1 Millionen Euro in den ländlichen Regionen des Saarlandes auslösten. 81 kommunale Projekte konnten so gemeinsam bewilligt werden.