Kita Herz Mariae St. Ingbert : Fluss-Steine für die Kinder der Kita Herz Mariae

Fluss-Steine für die Kinder der Kita Herz Mariae

Ajete Diehl (rechts) übergibt die Pakete mit Flusssteinen an Kita-Leiterin Tanja Stolz. Foto: Bianca Huwig

St Ingbert Vor einigen Tagen brachte die erste Vorsitzende des Fördervereins der Katholischen Kindertagesstätte Herz Mariae, Ajete Diehl, ein paar Geschenke in die Kita. Da die Kinder sich momentan nicht mischen dürfen und dadurch auch der Bewegungsraum und das Außengelände immer jeweils nur von einer Gruppe genutzt werden kann, hat sich der Vorstand überlegt, was er in dieser Situation den Kindern Gutes tun kann.

So entstand die Idee, den größeren Kindern sogenannte Fluss-Steine zu schenken und den Krippenkindern ein großes Set taktile Steine. Diese können im Gruppenraum genutzt oder auch auf die Pfarrwiese oder in den Wald mitgenommen werden.

Sie animieren zum Gehen, Springen und Hüpfen. Die taktilen Steine gibt es sowohl in kleiner als auch in großer Form, so dass die Krippenkinder sowohl mit den Händen als auch mit den Füßen neue Erfahrungen machen können.