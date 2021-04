Oberwürzbach/Biesingen : Verkauf fair gehandelter Waren am Sonntag

Fair gehandelte Waren aus aller Welt gibt es am Sonntag, 18. April, vor den Kirchen in Oberwürzbach und Biesingen zu erwerben. Nach der 9-Uhr-Messe (Oberwürzbach) und der 11-Uhr-Messe (Biesingen) bietet Josef Berwanger vom Saarländisch-Philippinischen Freundeskreis aus seinem Lieferwagen Kaffee, Tee, Schokolade, Kakao, Honig, Datteln, Rosinen und getrocknete Mango an.