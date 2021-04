CDU St. Ingbert : Die CDU will die Innenstadt weiter entwickeln

St Ingbert Die Stadtratsfraktion hat Vorschläge für Impulse in der Zeit nach der Corona-Pandemie vorgelegt. Schwerpunkte sind Wohnraum und die „smart city“.

Aus Sicht der CDU-Fraktion im St. Ingberter Stadtrat soll die Zeit nach der Corona-Pandemie für kraftvolle Impulse in der Innenstadt-Entwicklung genutzt werden. Es gelte jetzt, in der „guten Stube“ von St. Ingbert als Aushängeschild für Tagesbesucher und als Mittelpunkt des gesellschaftlichen und geschäftlichen Lebens der Stadt weitere Umgestaltungs- und Aufwertungspotenziale zu vorzunehmen, so die Fraktion in einer Pressemitteilung. Dafür sollten die umfassenden Möglichkeiten des Städtebaurechts in verstärktem Maße genutzt werden. Insbesondere kommen nach Ansicht der Christdemokraten die Anwendung sogenannter städtebaulicher Entwicklungsbereiche und vereinfachter Sanierungsverfahren in Frage. Letztere böten sich gerade dort an, wo es um die Modernisierung und Instandsetzung von Gebäudesubstanz geht.