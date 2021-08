Hier gibt es Corona-Impfungen ohne Termin : Sonderimpfaktionen im Globus Homburg-Einöd verlängert

Update Saarbrücken Im Saarland wurden die Sonderimpfaktionen im Globus Homburg-Einöd verlängert. Wo Sie sich jetzt ohne Anmeldung impfen lassen können, lesen Sie hier.

Aufgrund der hohen Besucherzahlen an den Standorten Saarbasar Saarbrücken und am Ikea Saarlouis werden die Sonderimpfungen in den mobilen Impfzentren dort bis zum 31. August 2021 verlängert. Auch am Globus Homburg-Einöd wird die Möglichkeit der Sonderimpfungen in Einkaufszentren im Saarland bis zum 19. August verlängert. Das hat das saarländische Gesundheitsministerium mitgeteilt.