Kneipp-Verein St. Ingbert : Kneipp-Tretanlage in Schüren in Betrieb

Die Kneipp-Tretanlage in Schüren steht wieder bereit. Foto: Jürgen Schwarz

St Ingbert Die Kneipp-Tretanlage mit Armbecken des Kneipp-Verein St. Ingbert in Schüren ist seit einigen Tagen wieder in Betrieb. Die Anlage wurde frisch gestrichen, gereinigt und in Betrieb gesetzt. Nun kann eifrig „gekneippt“ werden, der Mindestabstand von 1,5 Meter muss aber unbedingt eingehalten werden.

Für die Anlage ist Jürgen Schwarz verantwortlich. Schwarz reinigt und pflegt die Anlage mehrmals in der Woche.