Kleinkunst in der Stadthalle St. Ingbert : Er jongliert sogar mit saarländischen Worten

Poetry-Slammer Quichotte eröffnete dies diesjährige Sommer-Reihe „Ab in den Knast - Der Kultursommer in der JVA“, die witterungsbedingt in die St. Ingberter Stadthalle ausweichen musste. Foto: Jörg Martin

St Ingbert Der Multikünstler Quichotte hatte in St. Ingbert seine Schäfchen im Trockenen: Statt vorm Gefängnis startete der Kultursommer in der Stadthalle. Dort switchte er zwischen allen Genres.

Von Jörg Martin

Das der Auftakt der Sommer-Reihe „Ab in den Knast - Der Kultursommer in der JVA“, die die städtische Kulturabteilung und das Stadtmarketing bereits zum zweiten Mal veranstalten, wegen des kühlen Wetters am Donnerstagabend einen Umzug erforderte schien die Besucher kaum zu stören. Statt des Innenhofs der ehemaligen Justizvollzugsanstalt in der Alten Bahnhofstraße wechselte man ins gewohnte Kultur-Domizil in die Stadthalle am Marktplatz. Da es sich um eine der ersten Veranstaltungen nach der langen, Corona bedingten, Zwangsabstinenz vom Kulturleben handelte, schienen die Leute froh, wieder etwas Vertrautes erleben zu dürfen.

Der Künstler Quichotte, der sich an diesem Abend angesagt hatte, gestand gleich zu Beginn, dass er sich erst einmal wieder auf sein Programm vorbereiten musste. Durch den Lockdown-Abstand habe es auch ihm an Routine gemangelt, weshalb er sich erst einmal wieder Videos von sich ansehen musste. Davon war nichts zu spüren. „Dengmert“ sei ihm ja noch von 2019 vertraut, als er den Publikumspreis beim Kleinkunstwettbewerb „St. Ingberter Pfanne“ abräumte.

Es ist gar nicht so einfach, den eigentlich aus Köln stammenden und nun im Bergischen Land wohnenden Mann zu beschreiben. Ein Versuch: Autor, Slam-Poet, Musiker (unter anderem Gitarre) und Stand up-Künstler. Und irgendwie geht bei ihm jeder Bereich scheinbar mühelos in den anderen über. In der Mittelstadt gab Quichotte sein Programm „Schnauze“ zum Besten. Das klingt frech, offenbart aber auch, dass alles mit Worten zu tun hat. Etwa, wenn er aus seinem erst letzte Woche erschienen Buch vorliest. Der Titel: „Beim Lieblingsbäcker - Auf Leben und Brot“. Und da merkt man es schon: Statt trockener Anekdoten werden da bereits im Titel Floskeln liebevoll und lustig gedroschen bis zum Gehtnichtmehr.

Der Mann hat es drauf, mit den Worten zu jonglieren, ohne, dass es beinahe nie flach wird. Und dann gesteht der Musiker Quichotte, dass er nun auch auf Schlager macht. „Oh Gott“, entfuhr es einer Frau am Donnerstag. Der Künstler beruhigte dann doch. Denn, siehe auch sein Name, er kämpft gegen Windmühlen. Auch gegen die der seichten Unterhaltung. Zwar ist seine Show cool und einzigartig rhythmisch. Doch dafür spitzt er die Feder und kitzelt. „Ich orientiere mich an den Amigos. Die haben eine fantastische Performance und sie leben noch“, gestand er bei diesem Programmpunkt. „Ja, das ist unser Ding jetzt“, gestand der verheiratete Vater zweier Kleinkinder, der vom Gitarristen Flo Fehling begleitet wurde.

Und switcht danach gleich weiter zum Song „Unkraut“, den er anlässlich eines Rap-Workshops kreiert hat. Das ist sozialkritisch, völlig unerwartet und gleichzeitig so groovig, dass es nicht mehr aus dem Ohr geht. Und dann „betet“ er liebevoll eine Pflanzenmetapher herunter und bringt damit seine Liebe zum Landleben zum Ausdruck. Es sei eine Ode an die Eschen und Eichen, bei der die Kritik am Klimawandel aber nicht ausgespart wird. „Wir hatten uns aufgemacht, die Inhalte zu vermeiden. Und jetzt das“, frotzelte er angesichts dessen, dass die Leute im Saal nicht nur auf Flaches standen. Dafür lieber ein Lied ohne Inhalt, dafür mit Sommer, Sonne und Glück. Und das in der eingenommenen Schlagerhaltung. Denn die heimliche Devise lautet: „Der Trübsal eine Absage erteilen“. Und dann amüsiert sich der Ex-Lehrer, wenn ihm das Publikum in der Pause erbetene Zettel mit Worten auf die Bühne legt. Da kann es vorkommen, dass Quichotte unter anderem aus „Oh, Leck“ und „Schaffschuhversteckler“ einen genialen, groovigen Rap baut, bei dem man aus dem Lachen gar nicht mehr rauskommt. Er selbst übrigens auch nicht.