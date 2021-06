Tag der offenen Tür in St. Ingbert : Rischbachstollen öffnet für Besucher

Mit dieser Lok fahren die Besucher bei den Führungen des Bergwerk-Vereins durch den Rischbachstollen. Foto: Rischbachstollen e.V.

St Ingbert Am kommenden Samstag, 26. Juni, findet der Tag der offen Tür im Besucherbergwerk Rischbachstollen in St. Ingbert statt. Normal ist der Rischbachstollen nur für gebuchte Gruppenführungen geöffnet, daher bieten die Veranstalter auch Einzelpersonen an fünf Samstagen im Jahr an, den Stollen zu einem ermäßigten Preis zu besuchen.