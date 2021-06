Im „Treff em Gässje“ in St. Ingbert : Corona-Impfaktion für Menschen in prekärer Lebenslage

Corona-Impfaktion für Menschen in prekärer Lebenslage

Im „Treff em Gässje“ in St. Ingbert

Dr. Ingrid Kojan verimpft im „Treff em Gässje“ das Vakzin von Johnson & Johnson in den Oberarm einer Frau. Foto: T. Bastuck

St Ingbert Am vergangenen Freitag hat zwischen 9 und 13 Uhr eine Impfaktion bei der Caritas in St. Ingbert stattgefunden. 40 Frauen und Männer folgten dem Aufruf und ließen sich von zwei Impfteams des saarländischen Gesundheitsministeriums im „Treff em Gässje“ impfen, wie die St. Ingberter Stadtverwaltung mitgeteilt hat.

Die Impfteams hatten das Vakzin von Johnson & Johnson mitgebracht. Organisiert wurde die Aktion von Mathias Schappert und Jennifer Leidel, die für die Caritas in St. Ingbert tätig sind. „Für die Menschen, die sich in prekären Lebenslagen befinden, ist mit einer Impfdosis ein ausreichender Schutz gegen das Corona-Virus gegeben. Eine Zweitimpfung ist nicht erforderlich“, erklärt Matthias Schappert, der stellvertretende Leiter des Caritaszentrums Saarpfalz. Weiterhin führt er aus: „Oft sind die Menschen gesundheitlich vorbelastet und schwach. Mit der Impfung sind sie ab sofort gegen das Virus gut geschützt.“

Oberbürgermeister Ulli Meyer und Ortsvorsteherin Irene Kaiser besuchten die Einrichtung am Freitagmorgen und machten sich vor Ort ein Bild von der Aktion, die durch die Stabsstelle Soziales der Stadtverwaltung unterstützt wurde. Ulli Meyer und Irene Kaiser dankten den Helferinnen und Helfern. Der Oberbürgermeister und die Ortsvorsteherin merkten an: „Es ist wichtig, dass die sozial Schwachen in dieser Zeit nicht vernachlässigt werden. Wir danken daher allen Helferinnen und Helfern, die sich im sozialen Bereich engagieren und während der Pandemie für diese Personengruppen da waren.“