Polizei sucht Zeugen : Mann stiehlt E-Scooter aus Geschäft in St. Ingbert

Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

St Ingbert Ein E-Scooter ist am Freitag, 25. Juni, in St. Ingbert gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, hatte gegen 16.20 Uhr der Täter ein Auto-Service-Geschäft in der Kohlenstraße aufgesucht. Dort betrat der Mann den Lagerraum des Geschäftes und entnahm den dort abgestellten E-Scooter.

Nachdem der Diebstahl von einer Mitarbeiterin bemerkt wurde, flüchtete der Zeugenaussagen zufolge noch junge Täter in nordwestliche Richtung Richtung Kaufland. Es entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich.