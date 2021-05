Kriminalität in St. Ingbert : Unbekannter klaut Katalysator

St Ingbert Zwischen Donnerstagabend (27. Mai), 20 Uhr, und Samstagnachmittag (29. Mai) 15.40 Uhr wurde in der Saarbrücker Straße in St. Ingbert an einen grauen Opel Zafira ein Katalysator entwendet. Der Täter schnitt den Abgasreiniger unter dem Fahrzeug ab und flüchtete.