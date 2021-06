Oberwürzbach : Ortsrat vertragt Entscheidung über Verlegung der Haltestelle

Foto: Jörg Martin

Oberwürzbach Um in der Zwischenzeit für Klarheit bezüglich der genauen Umsetzung zu sorgen, wird in Oberwürzbach erst am 12. Juli über das Vorhaben abgestimmt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jörg Martin

Wer sich am Donnerstagabend aufmachte, um die Entscheidung des Ortsrates im Oberwürzbacher Dorfgemeinschaftshaus in Sachen Verlegung der Bushaltestelle „An der Pump“ zu verfolgen, war womöglich enttäuscht. Auch war die Anzahl der Bürger, die zum öffentlichen Teil der Sitzung erschienen waren, im Vergleich zum Ortstermin am Montagabend, recht überschaubar.

Aus der vermuteten, ausführlichen und womöglich emotionalen Debatte, die zum Wochenanfang noch recht kontrovers und seitens der Anwohner stellenweise aggressiv verlief, wurde nichts. Ortsvorsteherin Lydia Schaar (CDU) gab nämlich, als der Tagesordnungspunkt 2 aufgerufen wurde, eine Erklärung ab.

„Wir wollen für mehr Sicherheit im sehr sensiblen Verkehrsraum sorgen. Deshalb unterstützen wir die Planung inhaltlich. Wir sind uns einig in der Sache. Aber, es gibt Unterschiede im Ablauf“, ließ Schaar die Öffentlichkeit über die unterschiedliche Betrachtungsweise des Themas zwischen CDU und SPD wissen. Mit „wir“ meinte die Ortsrats-Chefin die Fraktionsvorsitzenden der beiden Parteien und sich selbst.

Lesen Sie auch Oberwürzbach : Eine Bushaltestelle erhitzt die Gemüter