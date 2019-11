Spendenaktion für Sechsjährige : Dilnaz braucht Spenden, um zu überleben

Die sechsjährige Dilnaz leidet unter spinaler Muskelatrophie. Ihre Mutter kämpft um ihr Überleben und ist dafür auf Spenden angewiesen. Foto: Alina Schmidt

Homburg Das sechsjährige Mädchen aus Russland wurde in der Uniklinik Homburg behandelt. Eine Saarländerin betreute sie.

„Ich konnte kaum glauben, dass ich ausgerechnet hier im kleinen Oberwürzbach Dilnaz und ihrer Geschichte begegnen würde“, erzählt Alina Schmidt. Sie hat das sechsjährige Mädchen und ihre Mutter in die Uniklinik Homburg als Übersetzerin begleitet. Das Mädchen Dilnaz und ihre Familie leben eigentlich in einem kleinen Militärstützpunkt in Russland, wo ihr Vater als Soldat stationiert ist. Dass die Sechsjährige und ihre Mutter von August bis Oktober im Saarland waren, hat einen traurigen Grund: Dilnaz ist schwer krank und auf Spenden angewiesen, um zu überleben.

Im Alter von zwei Jahren fing sie plötzlich an zu stolpern und zu fallen, obwohl sie längst laufen konnte. „Sie schien sich zurückzuentwickeln“, berichtet Schmidt, „bis nach einigen Untersuchungen die Diagnose Spinale Muskelatrophie gestellt wurde“. Mittlerweile sitzt Dilnaz im Rollstuhl und wird nie wieder laufen können.

Hilfe für Dilnaz Spendenaktion für das seschsjährige Mädchen Spinale Muskelatrophie (SMA) ist eine genetisch bedingte Erkrankung, bei der die motorischen Zellen im Rückenmark und in den Nerven des Gehirns absterben. Es kommt dadurch zur Degeneration von Muskeln der Beine und Arme, sowie der Kau- und Sprechfunktion und einer sehr geringen Lebenserwartung. Therapiemaßnahmen gibt es erst seitdem das Medikament Spinraza 2017 auf den Markt gekommen ist. In Deutschland kostet eine Behandlung ca. 100.000 Euro pro Injektion. Es werden pro Patient drei Injektionen jährlich benötigt. Möglich ist auch eine seit 2019 in den USA zugelassene Gentherapie, welche zwar nur einmalig gemacht werden muss, aber mit 1,9 Mio. Euro das aktuell teuerste, zugelassene Medikament ist. Für Spenden hat die Organisation „Hilfe für Einzelschicksale“ ein Konto eingerichtet: DE44 5935 0110 0224 5077 72 BIC: KRSADE55 (Kreissparkasse Saarlouis) Verwendungszweck: Dilnaz Weitere Informationen: www.hilfe-einzelschicksale.de und www.gut-fuer-Saarlouis-und-st-wendel.de

Ihre Mutter, Asel Kurmangaliyeva, kämpft seitdem einen bitteren Kampf: „Nichts macht Eltern trauriger und wütender, als ihre eigene Hilflosigkeit“, sagt Asel Kurmangaliyeva verzweifelt. Das Medikament Spinraza koste rund 100 000 Euro pro Injektion, unbezahlbar für eine einfache Familie – und zudem sei das Medikament in Russland noch nicht zugelassen. Asel Kurmangaliyeva hat russische und deutsche Hilfsorganisationen um Hilfe gebeten, auch Aufrufe für die Presse hat sie herumgeschickt – vergebens.

„Die Kleine ist sehr ruhig, außerordentlich höflich und verschweigt ihrer Mutter oft ihre Schmerzen. Sie spürt, wie belastet ihre Mutter ist“, erzählt Schmidt. „Ich weiß noch, dass ich von einem Nachbarn gefragt wurde, ob ich der russischen Familie helfen kann. Es hat mich zuerst überfordert, denn ich habe selbst vor ein paar Jahren den Kampf um meinen schwerkranken Sohn gekämpft – und verloren“, erinnert sie sich.

Vier Injektionen hat das Mädchen nun bekommen, die ihre Mutter durch hartnäckiges Sammeln russischer Privatspenden finanziert hat. Mindestens drei Injektionen braucht Dilnaz jährlich, um nicht noch mehr Muskelfunktionen zu verlieren. Der Kampf geht also weiter.

„Unglaublich, was diese Frau alles erträgt“, sagt Schmidt. In Russland gebe es keinerlei Unterstützung für Kinder mit Behinderungen, die Familie müsse den Pflegeaufwand allein stemmen. So hat Asel Kurmangaliyeva ihren dreijährigen Sohn schweren Herzens zu seiner weit entfernt lebenden Großmutter geschickt, um sich ganz Dilnaz widmen zu können. Das Mädchen muss zudem täglich im Unterricht betreut werden. „Sie liebt es zu lesen und zu schreiben und scheint darin sehr talentiert zu sein“, sagt Alina Schmidt.